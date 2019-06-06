Помер відомий український письменник Юрій Мушкетик

У четвер, 6 червня, помер Юрій Мушкетик – відомий український письменник та Герой України. Митець пішов із життя у 90-річному віці, проте офіційно причина смерті наразі невідома.

Публіцист Михайло Сидоржевський у Facebook написав, що про трагічну новину його повідомли дочка Мушкетика – Леся.

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Тяжка новина. Сьогодні вранці помер Юрій Мушкетик, один із класиків новочасної української літератури. Світла пам'ять і Царство Небесне, шановний Юрію Михайловичу,

– сказав публіцист.

Що відомо про Юрія Мушкетика?

Письменник народився у селі Вертіївка Ніжинського району на Чернігівщині. Навчався на філологічному факультеті Київського університету. У 1986-2001 роках Мушкетик очолював Національну Спілку письменників України.

Входить до когорти "Золотих письменників України", книги яких розійшлися накладом у понад 100 тисяч екземплярів. Мушкетик є автором таких романів, повістей і п'єс як "Гайдамаки", "Серце і камінь", "Яса", "Останній гетьман", "Семен Палій", "День пролітає над нами", "Біль", "Жовтий цвіт кульбаби", дилогії про Другу світову війну "Вогні серед ночі" та "Чорний хліб".



У 2009 року Мушкетику було присвоєно звання Героя України, також він є Лауреатом Шевченківської премії.