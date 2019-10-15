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      Умер известный украинский писатель Владимир Панченко

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      Умер писатель Владимир Панченко
      Умер писатель Владимир Панченко / Коллаж 24 канала

      Известный украинский литературовед, писатель, основатель и шеф-редактор издания "ЛитАкцент" Владимир Панченко умер 14 октября. Ему было 65 лет.

      Редактор издания "ЛитАкцент" Ирина Троскот в своем фейсбуке сообщила, что сердце писателя после продолжительной болезни перестало биться вечером.

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      По ее словам, о реальном самочувствии Панченко мало кто знал, он не любил досаждать своими проблемами другим. Незадолго до смерти он уехал из Киева.

      Коллеги и друзья Панченко вспоминают, каким он был и выражают соболезнования родным.

      Владимир Панченко – человек, который умел вчитываться, всматриваться, искать скрытые смыслы и слышать голоса эпох, связь с которыми порой казалась безнадежно потерянной. Владимир Евгеньевич оставил после себя немалое наследство своих литературоведческих работ, которые переживут и нас с вами. Светлая память...
      – написал главред "Украинской недели" Дмитрий Крапивенко.

       

      Чем известен Владимир Панченко?​
      Писатель, профессор "Киево-Могилянской академии", доктор филологических наук, член НСПУ, член Украинского ПЕН. Основатель и шеф-редактор издания "ЛитАкцент". Также был народным депутатом Верховной Рады Украины I созыва.

      Автор десятков работ по истории украинской литературы, среди которых: "Юрий Яновский", "Владимир Винниченко: парадоксы жизни и творчества", "Неубиенная литература". Написал несколько литературно-критических книг и сценариев документальных фильмов.

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      Автор: Ляля Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Литература Потери
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