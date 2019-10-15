Умер известный украинский писатель Владимир Панченко

Известный украинский литературовед, писатель, основатель и шеф-редактор издания "ЛитАкцент" Владимир Панченко умер 14 октября. Ему было 65 лет.

Редактор издания "ЛитАкцент" Ирина Троскот в своем фейсбуке сообщила, что сердце писателя после продолжительной болезни перестало биться вечером.

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По ее словам, о реальном самочувствии Панченко мало кто знал, он не любил досаждать своими проблемами другим. Незадолго до смерти он уехал из Киева.

Коллеги и друзья Панченко вспоминают, каким он был и выражают соболезнования родным.

Владимир Панченко – человек, который умел вчитываться, всматриваться, искать скрытые смыслы и слышать голоса эпох, связь с которыми порой казалась безнадежно потерянной. Владимир Евгеньевич оставил после себя немалое наследство своих литературоведческих работ, которые переживут и нас с вами. Светлая память...

– написал главред "Украинской недели" Дмитрий Крапивенко.

Чем известен Владимир Панченко?​

Писатель, профессор "Киево-Могилянской академии", доктор филологических наук, член НСПУ, член Украинского ПЕН. Основатель и шеф-редактор издания "ЛитАкцент". Также был народным депутатом Верховной Рады Украины I созыва.



Автор десятков работ по истории украинской литературы, среди которых: "Юрий Яновский", "Владимир Винниченко: парадоксы жизни и творчества", "Неубиенная литература". Написал несколько литературно-критических книг и сценариев документальных фильмов.