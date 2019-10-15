Помер відомий український письменник Володимир Панченко

Відомий український літературознавець, письменник, засновник і шеф-редактор видання "ЛітАкцент" Володимир Панченко помер 14 жовтня. Йому було 65 років.

Редакторка видання "ЛітАкцент" Ірина Троскот у своєму фейсбуці повідомила, що серце письменника після тривалої хвороби перестало битися надвечір.

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За її словами, про реальне самопочуття Панченка мало хто знав, бо він не любив докучати своїми проблемами іншим. Незадовго до смерті він поїхав з Києва.

Колеги та друзі Панченка згадують, яким він був та висловлюють співчуття рідним.

Володимир Панченко – людина, яка уміла вчитуватися, вдивлятися, знаходити приховані сенси і чути голоси епох, зв'язок з якими часом здавався безнадійно втраченим. Володимир Євгенович залишив по собі чималу спадщину своїх літературознавчих праць, які переживуть і нас з вами. Світла пам'ять...

– написав главред "Українського тижня" Дмитро Крапивенко.

Чим відомий Володимир Панченко? Письменник, професор "Києво-Могилянської академії", доктор філологічних наук, член НСПУ, член Українського ПЕН. Засновник і шеф-редактор видання "ЛітАкцент". Також був народним депутатом Верховної Ради України I скликання.



Автор десятків праць з історії української літератури, серед яких: "Юрій Яновський", "Володимир Винниченко: парадокси життя і творчості", "Неубієнна література". Написав кілька літературно-критичних книг та сценаріїв документальних фільмів.