15:01
15 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ПРИВАТБАНК УКРАЇНА – ПОРТУГАЛІЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Хто отруїв Кадирова. Путіна поставили на місце
      Вєсті Кремля
      21:14, 12 жовтня
      Вєсті.UA. Жир: Жінка Януковича вселилася у Богдана? Порошенко "перетворюється" на Леніна
      Вєсті.UA
      18:56, 12 жовтня
      Розбійники в погонах: хто ховається за новими грабунками українців
      ЦРУ
      13:00, 11 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ПРИВАТБАНК УКРАЇНА – ПОРТУГАЛІЯ

      Помер відомий український письменник Володимир Панченко

      991 Читать новость на русском
      Помер письменник Володимир Панченко
      Помер письменник Володимир Панченко / Колаж 24 каналу

      Відомий український літературознавець, письменник, засновник і шеф-редактор видання "ЛітАкцент" Володимир Панченко помер 14 жовтня. Йому було 65 років.

      Редакторка видання "ЛітАкцент" Ірина Троскот у своєму фейсбуці повідомила, що серце письменника після тривалої хвороби перестало битися надвечір.

      Читайте також: Легендарний український кобзар Василь Жданкін загинув у ДТП

      За її словами, про реальне самопочуття Панченка мало хто знав, бо він не любив докучати своїми проблемами іншим. Незадовго до смерті він поїхав з Києва.

      Колеги та друзі Панченка згадують, яким він був та висловлюють співчуття рідним.

      Володимир Панченко – людина, яка уміла вчитуватися, вдивлятися, знаходити приховані сенси і чути голоси епох, зв'язок з якими часом здавався безнадійно втраченим. Володимир Євгенович залишив по собі чималу спадщину своїх літературознавчих праць, які переживуть і нас з вами. Світла пам'ять...
      – написав главред "Українського тижня" Дмитро Крапивенко.

       

       

      Чим відомий Володимир Панченко? Письменник, професор "Києво-Могилянської академії", доктор філологічних наук, член НСПУ, член Українського ПЕН. Засновник і шеф-редактор видання "ЛітАкцент". Також був народним депутатом Верховної Ради України I скликання.

      Автор десятків праць з історії української літератури, серед яких: "Юрій Яновський", "Володимир Винниченко: парадокси життя і творчості", "Неубієнна література". Написав кілька літературно-критичних книг та сценаріїв документальних фільмів. 

      blog_ava
      Вихідні дні-2019: календар свят в Україні
      сьогодні
      181357
      Автор: Ляля Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Втрати Література
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      У Мінську спробують знову домовитись про розведення: карта
      сьогодні , 15:00 У Мінську спробують знову домовитись про розведення: карта
      Світлана Попова 10
      Глобальне потепління: де гряне перша катастрофа?
      сьогодні , 14:05 Глобальне потепління: де гряне перша катастрофа?
      Борис Немировський 663
      Збірна України вийшла на Євро-2020: перші враження футболістів
      сьогодні , 11:08 Збірна України вийшла на Євро-2020: перші враження футболістів
      Ігор Саджениця 1174
      Тайфун в Японії: що відбувається просто зараз – фото та відео
      сьогодні , 09:16 Тайфун в Японії: що відбувається просто зараз – фото та відео
      Олесь Друкач 16677
      Збірна України в меншості перемогла Португалію та вийшла на Євро-2020
      сьогодні , 07:43 Збірна України в меншості перемогла Португалію та вийшла на Євро-2020
      Михайло Гема 12772
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук