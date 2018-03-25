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Умер известный украинский поэт

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Анатолий Перерва
Анатолий Перерва / Фото з соцсетей

Умер харьковский знаковый украинский поэт-Семидесяти Анатолий Перерва.

Поэта не стало 23 марта, сообщает Харьковской литмузей в Facebook.

Перерва был одним из тех, кто в 1988 году основали в Харькове Литературный музей.

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"Трудно представить без него литературный Харьков, музей, Пушкинскую, союз. В свое время он нам всем – молодым и неопытным – много дал и подсказал. Дословно позавчера думал, что хорошо бы встретиться, давно не виделись. Теперь и не увидимся. Думаю, нам всем его очень не хватать", – написал поэт Сергей Жадан.

Теги: Литература Потери Новости Украины
Источник: 24 Канал
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