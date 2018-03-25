Помер відомий український поет

Помер харківський знаковий український поет-сімдесятник Анатолій Перерва.

Поета не стало 23 березня, повідомляє Харківський ЛітМузей у Facebook.

Перерва був одним із тих, хто у 1988 році заснували в Харкові Літературний музей.

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"Важко уявити без нього літературний Харків, музей, Пушкінську, спілку. Свого часу він нам усім – молодим і недосвідченим – багато дав і підказав. Дослівно позавчора думав, що добре було б зустрітись, давно не бачились. Тепер і не побачимось. Думаю, нам усім його страшенно бракуватиме", – написав поет Сергій Жадан.