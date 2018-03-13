Умер известный украинский телеведущий Олесь Терещенко

Известный украинский телеведущий Олесь Терещенко умер вчера, 12 марта, вечером.

Об этом сообщила его коллега Юлия Спасокукоцкая на своей странице в Facebook.

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"Вчера вечером от нас ушел Олесь Терещенко. Я не знала более оптимистичного, выдержанного человека. Боец. Он боролся как лев. В субботу навещала его в больнице, приветствовал всех женщин с 8 марта. До последнего улыбался. Коллега, друг, этому миру очень тебя будет нехватать. Царство небесное". – написала Юлия Спасокукоцкая.

Олесь Терещенко в прошлом году сообщил, что заболел страшной болезнью – раком. Все это время он боролся с онкологическим заболеванием.

В свое время он был ведущим ТСН, а впоследствии – возглавил отдел международных новостей. В последние годы работал на канале UA: Первый.

Редакция 24 Канала приносит соболезнования родным и близким Олеся Терещенко.

Светлая память!