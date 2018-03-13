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Помер відомий український телеведучий Олесь Терещенко

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Олесь Терещенко помер
Олесь Терещенко помер / фото з відкритих джерел

Відомий український телеведучий Олесь Терещенко помер вчора, 12 березня, ввечері.

Про це повідомила його колега Юлія Спасокукоцька на своїй сторінці у Facebook.

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"Вчора ввечері від нас пішов Олесь Терещенко. Я не знала більш оптимістичної, витриманої людини. Боєць. Він боровся як лев. В суботу провідувала його в лікарні, вітав всіх жінок з 8 березням. До останнього усміхався. Колего, друже, цьому світу дуже тебе бракуватиме. Царство небесне". – написала Юлія Спасокукоцька.

Олесь Терещенко минулого року повідомив, що захворів на страшну хворобу – рак. Весь це час він боровся з онкологічною хворобою.

Свого часу він був ведучим ТСН, а згодом – очолив відділ міжнародних новин. Останніми роками працював на каналі UA:Перший.

Редакція 24 Каналу приносить співчуття рідним та близьким Олеся Терещенка.

Світла пам'ять!

Теги: Новини України Втрати журналісти
Джерело: 24 Канал
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