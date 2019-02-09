Умер известный украинский журналист Олег Ныпадымка

В Киеве умер известный украинский журналист и редактор Олег Ныпадымка. Его не стало в ночь на 8 февраля, а причиной смерти Ныпадымки стала остановка сердца.

В 1997 году Ныпадымка основал газету "Сегодня" и стал ее главным редактором. В следующем году получил звание Заслуженный журналист Украины.

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По мнению журналистки Натальи Влащенко, тот вариант газеты был "лучшим за всю историю газетной журналистики" в Украине.

Ему удалось собрать коллектив звезд, каждый из этих людей стал эпохой в украинской журналистике. Человек-эмоция, он всегда был полон идей, радовался каждой нашей удаче. Каждый мелочный провал считал личной трагедией,

- написала Влащенко на своей Facebook-странице.

После увольнения из газеты "Сегодня" Ныпадымка вместе с единомышленниками основал еще один популярный проект – газету "Новая". Однако из-за нехватки финансирования газета просуществовала недолго.

Друзья, коллеги и знакомые Ныпадымки выражают свои соболезнования в связи с его смертью.