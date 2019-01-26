Умер корреспондент "Укринформа"

Вечером 25 января умер Валерий Старосельц – корреспондент "Укринформа" в Херсонской области. Сердце журналиста перестало биться прямо за рабочим столом.

Валерию Старосельцу было 62, несколько лет назад он пережил инфаркт, и с тех пор болезнь уже не отступала, пишет "Укринформ".

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Валерий Староселец поработал в "Укринформе" более 10 лет. Коллеги вспоминают, что журналист был ответственным и порядочным человеком в работе и в жизни.

Когда он говорил "сделаю", у меня была стопроцентная уверенность, что он выполнит задание. Он много писал, в три раза больше, чем требовали нормы агентства. Его особой фишкой была экономическая тематика,

– вспоминает коллегу руководитель главной редакции региональной информации Ольга Коростелева.

Жена журналиста Ирина Староселец рассказала, что вне работы он занимался самообразованием – любил читать в свободное время не художественную литературу, а английские и немецкие пособия.

Коллектив агентства выражает родным и близким нашего коллеги глубокое сожаление по поводу этой тяжелой утраты. Скорбим вместе с вами,

– обратились журналисты "Укринформа".

Похоронят Валерия Старосельца в Херсоне.