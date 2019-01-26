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      Умер корреспондент "Укринформа"

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      Умер корреспондент "Укринформа" Валерий Старосельц
      Умер корреспондент "Укринформа" Валерий Старосельц / ukrinform.ua

      Вечером 25 января умер Валерий Старосельц – корреспондент "Укринформа" в Херсонской области. Сердце журналиста перестало биться прямо за рабочим столом.

      Валерию Старосельцу было 62, несколько лет назад он пережил инфаркт, и с тех пор болезнь уже не отступала, пишет "Укринформ".

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      Валерий Староселец поработал в "Укринформе" более 10 лет. Коллеги вспоминают, что журналист был ответственным и порядочным человеком в работе и в жизни.

      Когда он говорил "сделаю", у меня была стопроцентная уверенность, что он выполнит задание. Он много писал, в три раза больше, чем требовали нормы агентства. Его особой фишкой была экономическая тематика,
      – вспоминает коллегу руководитель главной редакции региональной информации Ольга Коростелева.

      Жена журналиста Ирина Староселец рассказала, что вне работы он занимался самообразованием – любил читать в свободное время не художественную литературу, а английские и немецкие пособия.

      Коллектив агентства выражает родным и близким нашего коллеги глубокое сожаление по поводу этой тяжелой утраты. Скорбим вместе с вами,
      – обратились журналисты "Укринформа".

      Похоронят Валерия Старосельца в Херсоне.

      Теги: Новости Украины Потери СМИ Журналисты
      Источник: 24 Канал
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