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      Помер кореспондент "Укрінформу"

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      Помер кореспондент "Укрінформу" Валерій Старосельць
      Помер кореспондент "Укрінформу" Валерій Старосельць / ukrinform.ua

      Увечері 25 січня помер Валерій Старосельць – кореспондент "Укрінформу" у Херсонській області. Серце журналіста перестало битися просто за робочим столом.

      Валерію Старосельцю було 62, кілька років тому він пережив інфаркт, і відтоді хвороба вже не відступала, пише "Укрінформ".

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      Валерій Староселець попрацював в "Укрінформі" понад 10 років. Колеги згадують, що журналіст був відповідальною і порядною людиною у роботі і в житті.

      Коли він казав "зроблю", в мене була стовідсоткова впевненість, що він виконає завдання. Він багато писав, утричі більше, аніж вимагали норми агентства. Його особливою фішкою була економічна тематика,
      – згадує колегу керівник головної редакції регіональної інформації Ольга Коростельова.

      Дружина журналіста Ірина Староселець розповіла, що поза роботою він займався самоосвітою – любив читати у вільний час не художню літературу, а англійські та німецькі посібники.

      Колектив агентства висловлює рідним і близьким нашого колеги глибоке співчуття з приводу цієї тяжкої втрати. Сумуємо разом з вами,
      – звернулися журналісти "Укрінформу".

      Поховають Валерія Старосельця у Херсоні.

      Теги: Новини України Втрати ЗМІ Журналісти
      Джерело: 24 Канал
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