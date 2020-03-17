Умер российский писатель Эдуард Лимонов – персона нон-грата в Украине

В России 17 марта умер писатель и публицист Эдуард Лимонов. За его деятельность и разжигание межэтнической вражды он был осужден в России, а в Украине вообще считался невъездным лицом.

О смерти Лимонова сообщили его родственники СМИ, пишет Новая газета. Его экстренно госпитализировали из-за онкологической болезни. Лимонову было 77 лет.

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Биография Лимонова

Родился в 1943 году в Дзержинске Нижегородской области России в семье сотрудника МВД и домохозяйки. В детстве переехал в Харьков, где закончил школу. В 1967-м переехал в Москву где начал писать рассказы. Входил в так называемый литературный андерграунд Москвы, печатал стихи в СССР и за рубежом. Впоследствии уехал в США.

Находясь в капиталистической стране, он начал активно ее критиковать в книгах и стихах. Из-за этого его перестали печатать. После распада СССР в 1991 году Лимонов вернулся в Россию. Участвовал в деятельности праворадикальных партий и объединений России, вступил в партию Жириновского ЛДПР.

Оставался во главе партии до 1993 года, когда познакомился с правым политиком Александром Дугиным и был провозглашен лидером Национально-большевистского фронта. Они выступали за союз националистов и коммунистов. Лимонов в этом контексте известен имперскими высказываниями и шовинизмом. Так, он называл плохими народами чеченцев, хорватов, латышей, чехов, ингушей и словаков.



Захар Прилепин и Эдуард Лимонов / Фото politnavigator

Высказывания об Украине

Несмотря на то, что некоторую часть своей жизни он провел в Украине, Лимонов характеризовал Украину, не стесняясь выражений. Украинскую государственность он считал "неестественной", а нацию – вымышленной.

В 1999 году согласно постановлению СБУ он был провозглашен персоной нон-грата в связи с призывами к нарушению территориальной целостности Украины.

На День Независимости Украины 24 августа 1999 года Лимонов вместе с пятнадцатью членами партии ворвался в матросский клуб Черноморского флота РФ в Севастополе. Там они призвали к пересмотру статуса этого города и передачи его России. В результате с помощью милиции блокада клуба была снята, члены партии получили по 15 суток административного ареста. Это привело к депортации Лимонова и провозглашения его персоной нон-грата.

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В июне 2003 года Лимонова было депортировано вторично при попытке въехать в Украину навестить больного отца и запрещено приезжать до 2008 года.