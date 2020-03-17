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      Помер російський письменник Едуард Лимонов – персона нон-ґрата в Україні

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      Помер Едуард Лимонов / regnum.ru

      У Росії 17 березня помер письменник і публіцист Едуард Лимонов. За його діяльність і розпалювання міжетнічної ворожнечі він був засудженим у Росії, а в Україні взагалі вважався нев'їзною особою.

      Про смерть Лимонова повідомили його родичі ЗМІ, пише Новая газета. Його екстерно шпиталізували через онкологічну хворобу. Лимонову було 77 років.

      Про втрати В автокатастрофі під Києвом загинув ексучасник "Українських отаманів"

      Біографія Лимонова 

      Народився у 1943 році в Дзержинську Нижньогородської області Росії в сім'ї працівника МВС і домогосподарки. У дитинстві переїхав до Харкова, де закінчив школу.  У 1967-ому переїхав до Москви де почав писати оповідання. Входив до так званого літературного андерграунду Москви, друкував вірші у СРСР і за кордоном. Згодом виїхав до США. 

      Перебуваючи у капіталістичній країні, він почав активно її критикувати у книжках і віршах. Через це його перестали друкувати. Після розпаду СРСР у 1991 році Лимонов повернувся в Росію. Брав участь в діяльності праворадикальних партій та об'єднань Росії, вступив до партії Жиріновського ЛДПР.

      Залишався на чолі партії до 1993 року, коли познайомився з правим політиком Олександром Дугіним і був проголошений лідером Національно-більшовицького фронту. Вони виступали за союз націоналістів і комуністів. Лимонов у цьому контексті відомий імперськими висловами та шовінізмом. Так, він називав поганими народами чеченців, хорватів, латишів, чехів, інгушів та словаків. 


      Захар Прилєпін і Едуард Лимонов / Фото politnavigator

      Вислови про Україну

      Попри те, що деяку частину свого життя він провів в Україні, Лимонов характеризовував Україну, не добираючи висловів. Українську державність він вважав "неприродною", а націю – вигаданою.

      У 1999 році згідно з постановою СБУ його було проголошено персоною нон-ґрата у зв’язку з закликами до порушення територіальної цілісності України.

      На День Незалежності України 24 серпня 1999 року Лимонов разом із п'ятнадцятьма членами партії ввірвався до матроського клубу Чорноморського флоту РФ у Севастополі. Там вони закликали до перегляду статусу цього міста та передачі його Росії. У результаті за допомоги міліції блокаду клубу було знято, члени партії отримали по 15 діб адміністративного арешту. Це призвело до депортації Лимонова та проголошення його персоною нон-ґрата.

      Дивіться вислови Лимонова про "криваве майбутнє" України 

      У червні 2003 році Лимонова було депортовано вдруге при спробі в’їхати в Україну відвідати хворого батька й заборонено приїздити аж до 2008 року. 

       

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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини політики Медіа Російська пропаганда Новини Росії
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