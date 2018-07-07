Умер Левко Лукьяненко

Украинский дисдент, политический и общественный деятель Левко Лукьяненко умер вечером 7 июля. Произошло это в одной из больниц Киева. Политзаключенный и бывший народный депутат Украины страдал от продолжительной болезни.

Такую печальную весть сообщила его жена, пишет "Радио Свобода".

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Ранее писатель и экс-нардеп Владимир Яворивский рассказывал, что Лев Лукьяненко попал в реанимацию.

"Дня где-то четыре назад он попал в больницу. И вроде ему стало лучше, я с ним разговаривал, хотя очень трудно он разговаривал. А вот сегодня, 7 июля, жена перезвонила и сказала, что он – в реанимации и без сознания", – убеждал он в комментарии 24 канала.

Впоследствии на Facebook-странице Яворивского уже появилось сообщение о смерти Лукьяненко.

"Мы не спасли Льва! Он покинул нас", – отметил литератор.

Напомним, вечером 10 февраля на 88 году жизни скончался Мирослав Попович, возглавлявший Институт философии имени Григория Сковороды НАН Украины и был заслуженным деятелем науки и техники Украины.

Кто такой Левко Лукьяненко?

Родился он 24 августа 1928 года в селе Хриповка Черниговской области. Из-за подпольной антисоветской деятельности в мае 1961 года Львовский областной суд приговорил Лукьяненко к расстрелу, однако через 72 суток Верховный Суд заменил расстрел 15-ю годами лишения свободы. Наказание отбывал в Мордовии. После освобождения в 1976 году Лукьяненко вошел в состав группы основателей Украинской Хельсинской группы, однако в 1977 его снова приговорили к 10 годам заключения и пяти годам ссылки. На свободу политик вышел только в 1988 году.



Уже во времена Независимости Левко Лукьяненко получил звание Героя Украины и был народным депутатом четырех созывов Верховной Рады. Кроме того, он был первым чрезвычайным и полномочным послом Украины в Канаде, а также возглавлял комиссию по вопросам помилований при президенте Викторе Ющенко. Был Лукьяненко и автором "Акта провозглашения независимости Украины" и лауреатом Национальной премии имени Тараса Шевченко 2016 года.