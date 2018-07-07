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Помер Левко Лук'яненко

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Помер Левко Лук'яненко
Помер Левко Лук'яненко / "Інформатор"

Український дисдент, політичний і громадський діяч Левко Лук'яненко помер надвечір 7 липня. Сталося це в одній із лікарень Києва. Політв’язень і колишній народний депутат України страждав від тривалої хвороби. У серпні йому виповнилося б 90 років.

Таку сумну звістку повідомила його дружина, пише "Радіо Свобода".

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Раніше письменник та екс-нардеп Володимир Яворівський розповідав, що Левко Лук'яненко потрапив до реанімації.

"Днів десь чотири тому він потрапив до лікарні. І ніби йому стало краще, я з ним розмовляв, хоча дуже важко він розмовляв. А ось сьогодні, 7 липня, дружина передзвонила та сказала, що він – у реанімації та без свідомості", – переконував він у коментарі 24 каналу.

Згодом на Facebook-сторінці Яворівського вже з’явився допис щодо смерті Лук’яненка.

"Ми не врятували Левка! Він покинув нас", – зауважив літератор.

Нагадаємо, увечері 10 лютого на 88 році життя помер Мирослав Попович, який очолював Інститут філософії імені Григорія Сковороди НАН України та був заслуженим діячем науки та техніки України. 

Хто такий Левко Лук’яненко? Народився він 24 серпня 1928 року в селі Хрипівка Чернігівської області. Через підпільну антирадянську діяльність у травні 1961 року Львівський обласний суд засудив Лук’яненка до розстрілу, проте через 72 доби Верховний Суд замінив розстріл 15-ма роками позбавлення волі. Кару відбував у Мордовії. Після звільнення в 1976 році Лук’яненко увійшов до складу групи засновників Української гельсінської групи, проте в 1977 його знову засудили до 10 років ув'язнення та п'яти років заслання. На свободу політик вийшов лише в 1988 році.

Вже за часів Незалежності Левко Лук’яненко отримав звання Героя України та був народним депутатом чотирьох скликань Верховної Ради. Крім того, він був першим надзвичайним і повноважним послом України в Канаді, а також очолював комісію з питань помилувань при президентові Вікторові Ющенку. Був Лук’яненко і автором "Акту проголошення незалежності України" та лауреатом Національної премії імені Тараса Шевченка 2016 року.

Теги: Левко Лук'яненко Новини України СРСР Історія Втрати
Джерело: 24 Канал
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