Український дисидент Левко Лук'яненко потрапив у реанімацію

Відомий український дисидент, народний депутат України чотирьох скликань Левко Лук'яненко опинився в реанімації.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив письменник та екс-нардеп Володимир Яворівський.

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Українці! Помоліться і поставте свічку за здоров'я Левка Лук'яненка! Він у реанімації,

– написав він вдень 7 липня.

Левку Лук'яненку 89 років.

Хто такий Левко Лук'яненко?

Левко Лук'яненко – український дисидент і політик часів СРСР. Є співзасновником Української Гельсінської Групи. Був народним депутатом Верховної Ради України 1-го, 2-го, 4-го та 5-го скликань. Автор "Акта проголошення незалежності України". Лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка 2016 року. 24 серпня Лук'яненку виповниться 90 років.