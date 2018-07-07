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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Украинский диссидент Левко Лукьяненко попал в реанимацию

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Левко Лукьяненко оказался в реанимации
Левко Лукьяненко оказался в реанимации / Фото из открытых источников

Известный украинский диссидент, народный депутат Украины четырех созывов Левко Лукьяненко оказался в реанимации.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил писатель и экс-нардеп Владимир Яворивский.

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Украинцы! Помолитесь и поставьте свечку за здоровье Левко Лукьяненко! Он в реанимации,
– написал он днем 7 июля.

Левку Лукьяненко 89 лет.

Кто такой Левко Лукьяненко?
Левко Лукьяненко – украинский диссидент и политик времен СССР. Является соучредителем Украинской Хельсинской Группы. Был народным депутатом Верховной Рады Украины 1-го, 2-го, 4-го и 5-го созывов. Автор "Акта провозглашения независимости Украины". Лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко 2016 года. 24 августа Лукьяненко исполнится 90 лет.

Теги: Новости Украины Лечение Верховная Рада История
Источник: 24 Канал
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