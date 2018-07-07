Украинский диссидент Левко Лукьяненко попал в реанимацию

Известный украинский диссидент, народный депутат Украины четырех созывов Левко Лукьяненко оказался в реанимации.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил писатель и экс-нардеп Владимир Яворивский.

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Украинцы! Помолитесь и поставьте свечку за здоровье Левко Лукьяненко! Он в реанимации,

– написал он днем 7 июля.

Левку Лукьяненко 89 лет.

Кто такой Левко Лукьяненко?

Левко Лукьяненко – украинский диссидент и политик времен СССР. Является соучредителем Украинской Хельсинской Группы. Был народным депутатом Верховной Рады Украины 1-го, 2-го, 4-го и 5-го созывов. Автор "Акта провозглашения независимости Украины". Лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко 2016 года. 24 августа Лукьяненко исполнится 90 лет.