Любомир Гузар – моральный авторитет для многих людей: что о нем известно

Блаженнейший Любомир Гузар – украинский религиозный деятель, получивший авторитет одного из самых уважаемых моральных лидеров общественного мнения в Украине. Гузар умер 31 мая 2017 года. 24 канал собрал интересные факты о Гузаре, которому сегодня бы исполнилось 87 лет.

Биография Любомира Гузара

Любомир Гузар родился 26 февраля 1933 года во Львове. Здесь он окончил народную школу и первый класс гимназии. В 1944 году вместе с семьей выехал в Австрию, а в 1949 – в США.

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В 1972 году Любомир Гузар окончил Католический университет Америки и принял монашество. В 1993 году он вернулся в независимую Украину, в 2002 году получил украинское гражданство.



Любомир Гузар в юности

Общественная деятельность

Любомир Гузар – один из основателей и активных участников инициативной группы "Первого декабря". После смерти Гузара все члены группы пообещали продолжать духовное дело выдающегося религиозного деятеля.

Инициативная группа "Первого декабря" создана в 20-ю годовщину референдума за независимость Украины известными интеллектуалами и общественными деятелями. В основу заложена декларация, содержащая базовые принципы для объединения украинского народа, и Хартия свободного человека.

Блаженнейший Любомир 1 декабря 2013 года выступал во время Евромайдана и призвал делать добро.

Любомир Гузар – кандидат на папский престол

Именно Любомир Гузар был одним из тех, кто претендовал на папский престол Папы Римского в Ватикане.

Препятствием для избрания называли восточноевропейское происхождение, потому что кардиналы могли не проголосовать за второго подряд папу из этого региона Европы. Среди других препятствий называли прежнее гражданство США.

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Любомир Гузар не мог стать участником выборов нового папы, ведь ему исполнилось 80 лет. Согласно апостольской конституции, кардиналы старше 80 лет не могут принимать участие в выборах Папы.

Кардинал о политике и Украине

"Мы, украинцы, должны отстаивать свои права, защищать свой народ. Но мы не должны строить наше отношение к России на основе ненависти", — сказал кардинал.

Мир — значит любить друг друга. Мир — это не есть отсутствие борьбы

"Я скажу, чего нам не хватает. У нас множество политиков. Подумать только — более 200 зарегистрированных партий! Политики есть, а вот государственных мужей — нет. Не видно де Голля, де Гаспери, Шумана. Их нет. И не только у нас. Больших личностей, мыслителей сегодня не видно во всем мире", — считал Любомир Гузар.

Любомир Гузар был членом Пласта и участником инициативной группы "Первого декабря"

"Чтобы не потерять шанс, надо работать. Перестать воровать, брать и давать взятки, не брать деньги для себя, а работать для общества. Хотим жить в нормальном государстве — работаем над тем, чтобы законопослушность стала нормой поведения для всех граждан", — говорил епископ-эмерит.

Никто так не уважает нашей свободы как Бог. Но мы не имеем отваги быть свободными. Потому что быть свободными — это быть ответственными

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"Я не вижу необходимости в "третьем Майдане". Но я вижу необходимость, чтобы был завершен второй Майдан. По моему мнению, второй Майдан достаточно продемонстрировал наше достоинство, наше уважение к человеческой личности и к желанию создавать новую Украину. Необходимо завершить второй Майдан, и третьего уже никогда не потребуется", — считал кардинал.

Важно основательно перевоспитывать народ. Все мы должны этим воспитанием заниматься — государство, Церковь, каждый гражданин. Если найдется достаточное количество людей, чья вера в свободу окажется настоящей и твердой, вера эта непременно найдет отклик в сердцах многих из тех, кому строить Украину будущего

"Свобода — это возможность делать добро. Мы люди, и мы свободны. А это значит, что мы имеем право делать добро. Конечно, мы можем ошибаться, но основной смысл свободы — человек не имеет права делать зло. Зато независимость — это свобода от внешних воздействий. Независимость — это не произвол. Независимость — это политическое понятие. Итак, в наше время целому государству, целому народу выпала возможность действовать ради собственного блага. И теперь человек просто обязан быть творческим, патриотическим, сознательным христианином — гражданином своего государства" — всегда отмечал Гузар.

Любомир Гузар в стенах Верховной Рады

"Элита — это не просто те люди, которые умеют увидеть проблему и найти быстро решение. Это люди, которые умеют смотреть далеко вперед. Надо смотреть дальше, значительно дальше вперед, чтобы понимать последствия своих решений. Тот, кто смотрит далеко, прежде всего сохраняет главное — человеческое достоинство", — отмечал Блаженнейший Любомир.

Должны учить наших людей не поддерживать коррупцию. Я смеюсь, когда слышу о больших государственных программах, о законодательной борьбе с коррупцией. Все это смех! Что такое коррупция? Это грех. А ни один грех законом не поборете. Это надо воспитывать

Что говорил о любви Любомир Гузар

"Действительно, важно знать, что тебя любят. Но что есть любовь? Любовь — это делать добро ближнему, желать добра ближнему, любить самим", — сказал Гузар.

Любить — это очень хорошая вещь, но гораздо важнее быть сознательным, что я являюсь любимым

"Иисус Христос сказал, какая важная заповедь: любить Бога всеми силами и любить ближнего как самого себя. Когда я уважаю себя как Божье произведение, как Божье дитя, то я тем самым настановлен уважать каждого другого человека в моей стране, кто бы он ни был. Потому что он так же, как и я, Божее дитя", — говорил кардинал.



Любомир Гузар и Папа Римский Иоанн Павел II

Цитаты о вере и мир

"Чтобы порадовать мать, мы приносим ей цветы. А как сделать приятное Богу? Ответ у Евангелии от Матфея, 25: Иисус говорит: что сделаете для голодных, бедных, больных — то сделаете для меня", — говорил Любомир Гузар.

Надо понять всем нам, что для того, чтобы быть настоящими христианами, должны быть объединены. Если хочешь исполнять Божью волю, работай, чтобы Церковь была одна.

"Бог испытывает нас в силу разных обстоятельств. Если мы поставим его на первом месте, будем жить по Его законам и будем Ему доверять, то можем иметь оправданную надежду на Его помощь", — говорил верующим епископ.

Любомир Гузар в Ватикане

Религия — это не знание о Боге. Религия — это встреча с Богом. Такая встреча может быть только личной.

Любомир Гузар сказал: "Если бы мы, разделенные, далекие друг от друга, искренне хотели быть ближе ко Христу, мы бы становились ближе друг к другу. Если мы соединены с Христом полностью, мы полностью соединены между собой".

Среди нас очень много хороших людей. Но мало быть хорошим — надо делать добро. Если хотите жить в нормальном государстве, передать его детям и внукам — делайте добро!

"Многие думают, что мир — это отсутствие войны. Но мир является это нечто большее. Мир — еще и хорошие отношения между людьми, когда мы не врем друг другу, не ищем выгоду, не хотим зла. Мир надо нести каждый день, каждый день надо налаживать контакты между людьми, искать хорошего общения", — объяснял истину человеческого существования священнослужитель.

Мир — это когда мы создаем позитивную атмосферу, в которой начинаем сознательно уважать других, любить их, желать и делать им добро. Мир — это не то, что мы делаем, а то, что получаем от Бога.



Любомир Гузар считает, что всем нужна любовь

Нам всем нужна любовь. А тем, кто живет без мамы и без отца — наибольше. Сироты, как каждый ребенок, требуют любви, а не только подарков к Святому Николаю или Рождеству Христову

О молодом поколении

Гузар очень тепло говорил о современной молодежи: "Молодежь хочет чего-то постоянного и стоимостного. Молодежь хочет солидных, длительных ценностей — семью, дружбу, доверие, любовь, искренность... Этого им не хватает, именно это надо давать. Молодые люди готовы действовать, но им трудно себя найти".

Я вижу, что новое поколение является прогрессивным, другим, чем были мы. Но многие люди боятся ответственности

"Сейчас инициативу можно проявлять свободно, но должна быть готовность взять на себя ответственность. Не надо указывать молодежи, что делать, она разберется сама. Важным является воспитать в ней правильные ценности и дать правильные ориентиры", — сказал епископ.

И завершим подборку тезисов Любомира Гузара еще одной содержательной цитатой: "Помните, что любовь — это основа всего на свете. Давайте строить оазисы любви".



Любомир Гузар всегда очень тепло говорил о современной молодежи

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