Любомир Гузар – моральний авторитет для багатьох людей: що про нього відомо

Блаженніший Любомир Гузар – український релігійний діяч, який здобув авторитет одного з найшановніших моральних лідерів суспільної думки в Україні. Гузар помер 31 травня 2017 року. 24 канал зібрав найцікавіші факти про Гузара, якому сьогодні б виповнилось 87 років.

Біографія Любомира Гузара

Любомир Гузар народився 26 лютого 1933 року у Львові. Тут він закінчив народну школу та перший клас гімназії. У 1944 році разом із родиною виїхав до Австрії, а у 1949 – до Сполучених Штатів.

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У 1972 році Любомир Гузар закінчив Католицький університет Америки та прийняв чернецтво. У 1993 році він повернувся до незалежної України, у 2002 році отримав українське громадянство.



Любомир Гузар в юності

Громадська діяльність

Любомир Гузар – один із засновників та активних учасників ініціативної групи "Першого грудня". Після смерті Гузара всі члени групи пообіцяли продовжувати духовну справу визначного релігійного діяча.

Ініціативна група "Першого грудня" – створене у 20-ту річницю референдуму за незалежність України відомими інтелектуалами та громадськими діячами. В основу закладена декларація, яка містить базові принципи для об’єднання українського народу та Хартія Вільної Людини.

Блаженнійший Любомир 1 грудня 2013 року виступав під час Євромайдану та закликав чинити добро.

Любомир Гузар – кандидат на папський престол

Саме Любомир Гузар був одним з тих, хто претендував на папський престол Папи Римського у Ватикані.

Перешкодою для обрання називали східноєвропейське походження, бо кардинали могли не проголосувати за другого поспіль папу з цього регіону Європу. Серед інших перешкод називали колишнє громадянство США.

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Любомир Гузар не міг стати учасником виборів нового папи, адже йому виповнилось 80 років. Згідно з апостольською конституцією, кардинали, яким за 80 років, не можуть брати участь у виборах Папи.

Кардинал про політику й Україну

"Ми, українці, маємо відстоювати свої права, боронити свій народ. Але ми не маємо будувати наше ставлення до Росії на основі ненависті", — казав кардинал.

Мир означає любити один одного. Мир – то не є відсутність боротьби

"Я скажу, чого нам не вистачає. У нас сила-силенна політиків. Подумати тільки — більше 200 зареєстрованих партій! Політики є, а ось державних мужів – немає. Не видно де Голлів, де Гаспері, Шуманів. Їх немає. І не тільки у нас. Великих особистостей, мислителів сьогодні не видно в усьому світі", – вважав Любомир Гузар.



Любомир Гузар був членом Пласту та учасником ініціативної групи "Першого грудня"

"Щоб не змарнувати шансу, треба працювати. Перестати красти, брати і давати хабарі, не горнути гроші для себе, а працювати для суспільства. Хочемо жити в нормальній державі – працюймо над тим, щоб законослухняність стала нормою поведінки для всіх громадян", – казав єпископ-емерит.

Ніхто так не шанує нашої свободи як Бог. Але ми не маємо відваги бути вільними. Бо бути вільними – це бути відповідальними

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"Я не бачу необхідності в "третьому Майдані". Але я бачу необхідність, щоб був завершений другий Майдан. На мою думку, другий Майдан досить продемонстрував нашу гідність, нашу повагу до людської особистості і до бажання створювати нову Україну. Необхідно завершити другий Майдан, і третього вже ніколи не буде потрібно", — вважав кардинал.

Важливо ґрунтовно перевиховувати народ. Усі ми повинні цим вихованням займатися – держава, Церква, кожен громадянин. Якщо знайдеться достатня кількість людей, чия віра в свободу виявиться справжньою і твердою, віра ця неодмінно знайде відклик у серцях багатьох із тих, кому розбудовувати Україну майбутнього

"Свобода – це можливість робити добро. Ми люди, і ми вільні. А це значить, що ми маємо право робити добро. Звичайно, ми можемо помилятися, але основний сенс свободи – людина не має права чинити зло. Натомість незалежність – це свобода від зовнішніх впливів. Незалежність – це не сваволя. Незалежність – це політичне поняття. Отже, у наші часи цілій державі, цілому народу випала нагода діяти задля власного блага. І відтепер людина просто зобов’язана бути творчою, патріотичною, свідомим християнином – громадянином своєї держави", – завжди наголошував Гузар.



Любомир Гузар у стінах Верховної Ради

"Еліта – це не просто ті люди, які вміють побачити проблему і знайти швидко рішення. Це люди, які вміють дивитися далеко вперед. Треба дивитися далі, значно далі вперед, щоб розуміти наслідки власних рішень. Той, хто дивиться далеко, насамперед зберігає головне – людську гідність", – наголошував Блаженнійший Любомир.

Мусимо вчити наших людей не підтримувати корупцію. Я сміюся, коли чую про великі державні програми, про законодавчу боротьбу з корупцією. Все це сміх! Що таке корупція? Це гріх. А жоден гріх законом не поборете. Це треба виховувати

Що говорив про любов Любомир Гузар

"Справді, важливо знати, що тебе люблять. Але що є любов? Любов – то робити добро ближньому, бажати добра ближньому, любити самим", – казав Гузар.

Любити – це дуже гарна річ, але набагато важливіше є бути свідомим, що я є любленим

"Ісус Христос сказав, яка найважливіша заповідь: любити Бога всіма силами і любити ближнього як самого себе. Коли я шаную себе як Божій твір, як Божу дитину, то я тим самим занаставлений шанувати кожну іншу людину в моїй державі, хто б вона не була. Бо вона так само, як і я, є Божа дитина", – говорив кардинал.



Любомир Гузар і Папа Римський Іван Павло ІІ

Цитати про віру та мир

"Щоб потішити матір, ми приносимо їй квіти. А як зробити приємне Богові? Відповідь є у Євангелії від Матея, 25: Ісус Каже: що зробите для голодних, бідних, хворих – те зробите для мене", – говорив Любомир Гузар.

Треба зрозуміти всім нам, що для того, аби бути справжніми християнами, маємо бути об’єднаними. Якщо хочеш сповняти Божу волю, працюй, щоби Церква була одна

"Бог випробовує нас через різні обставини. Якщо ми поставимо Його на першому місці, житимемо за Його законами і будемо Йому довіряти, то можемо мати оправдану надію на Його поміч", – казав вірянам єпископ.



Любомир Гузар у Ватикані

Релігія – це не знання про Бога. Релігія – це зустріч із Богом. Така зустріч може бути лише особиста

Любомир Гузар казав: "Якби ми, поділені, далекі один від одного, щиро хотіли бути ближчими до Христа, ми би ставали ближчими один до одного. Якщо ми з’єднані з Христом стовідсотково, ми стовідсотково з’єднані між собою".

Серед нас дуже багато добрих людей. Але замало бути добрим – треба чинити добро. Якщо хочете жити у нормальній державі, передати її дітям і внукам – чинімо добро!

"Багато хто думає, що мир – то відсутність війни. Але мир є це дещо більше. Мир – ще й добрі стосунки між людьми, коли ми не брешемо один одному, не шукаємо вигоду, не бажаємо зла. Мир треба нести кожного дня, кожного дня треба налагоджувати контакти між людьми, шукати доброго спілкування", – пояснював істину людського існування священнослужитель.

Мир – це коли ми створюємо позитивну атмосферу, в якій починаємо свідомо шанувати інших, любити їх, бажати і робити їм добро. Мир – то не є те, що ми робимо, а те, що одержуємо від Бога



Любомир Гузар вважав, що усім треба любов

Нам усім треба любов. А тим, хто живе без мами і без батька – найбільше. Сироти, як кожна дитина, потребують любови, а не тільки дарунків до Святого Миколая чи Різдва Христового

Про молоде покоління

Гузар дуже тепло говорив про сучасну молодь: "Молодь хоче чогось постійного і вартісного. Молодь хоче солідних, тривалих цінностей – сім’ю, дружбу, довіру, любов, щирість… Цього їм бракує, саме це треба давати. Молоді люди готові діяти, але їм важко себе знайти".

Я бачу, що нове покоління є прогресивним, іншим, ніж були ми. Але багато людей страшаться відповідальності

"Зараз ініціативу можна проявляти вільно, але має бути готовність узяти на себе відповідальність. Не треба вказувати молоді, що робити, вона розбереться сама. Важним є виховати в ній правильні цінності і дати правильні орієнтири", – казав єпископ.

І завершимо підбірку тез Любомира Гузара ще однією змістовною цитатою: "Пам’ятайте, що любов – то основа всього у світі. Будуймо оази любові".



Любомир Гузар завжди дуже тепло говорив про сучасну молодь

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