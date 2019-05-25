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      Умер Марри Гелл-Ман – нобелевский лауреат украинского происхождения

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      Умер Марри Гелл-Ман
      Умер Марри Гелл-Ман / Achievement.org

      Умер Марри Гелл-Ман, лауреат Нобелевской премии по физике: его не стало в США на 90-м году жизни. Ученый родился в семье эмигрантов из Черновцов.

      "С грустью хотим сообщить вам о смерти нобелевского лауреата Марри Гелл-Мана, одного из самых выдающихся физиков XX века – пионера, соучредителя SFI, провидца кварка. Ты вдохновил многих, Марри. Нам тебя будет не хватать", – говорится в Twitter-сообщении независимого исследовательского центра Института Санта-Фе. Гелл-Ман был одним из основателей этого Института.

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      Биография Марри Гелл-Мана

      Марри Гелл-Ман родился в семье эмигрантов из Черновцов. В детстве был вундеркиндом. Учился в Йельском университете, в который поступил в возрасте 15 лет, и в Массачусетском технологическом институте.

      Работал в Иллинойском университете в Урбана-Чампейн с 1951 до 1953 года. Был ассоциированным профессором в Колумбийском университете, профессором в Калифорнийском технологическом институте.

      Маррі Гелл-Ман
      Марри Гелл-Ман

      За что Марри Гелл-Ман получил Нобелевскую премию?

      Марри Гелл-Манн получил Нобелевскую премию по физике в 1969 году за открытия, связанные с классификацией элементарных частиц и их взаимодействий. Именно он открыл кварки, взяв это слово из романа "Поминки по Финнегану" Джеймса Джойса.

      Гелл-Манн входил в состав Национальной академии наук США, Американского философского общества и Лондонского королевского общества. В 1984 году вместе с другими физиками основал Институт Санта-Фе.

      Что такое кварк?
      Фундаментальная частица в Стандартной модели, обладающая электрическим зарядом, кратным e/3, и не наблюдающаяся в свободном состоянии, но входящая в состав адронов (сильно взаимодействующих частиц, таких как протоны и нейтроны).

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      Теги: Новости Украины Новости США Нобелевская премия Наука Потери
      Источник: 24 канал
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