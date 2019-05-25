Умер Марри Гелл-Ман – нобелевский лауреат украинского происхождения

Умер Марри Гелл-Ман, лауреат Нобелевской премии по физике: его не стало в США на 90-м году жизни. Ученый родился в семье эмигрантов из Черновцов.

"С грустью хотим сообщить вам о смерти нобелевского лауреата Марри Гелл-Мана, одного из самых выдающихся физиков XX века – пионера, соучредителя SFI, провидца кварка. Ты вдохновил многих, Марри. Нам тебя будет не хватать", – говорится в Twitter-сообщении независимого исследовательского центра Института Санта-Фе. Гелл-Ман был одним из основателей этого Института.

Читайте также: Умер один из руководителей "Революции на граните" Маркиян Иващишин

We're sorry to announce the passing of @NobelPrize Laureate and complexity giant Murray Gell-Mann, one of the 20th Century's greatest physicists – pioneer, SFI co-founder, prophet of the quark.



You inspired so many, Murray. You will be missed.



A tribute:https://t.co/ExKgmgpfXD pic.twitter.com/XzuorjIR4s — Santa Fe Institute (@sfiscience) 24 мая 2019 г.

Биография Марри Гелл-Мана

Марри Гелл-Ман родился в семье эмигрантов из Черновцов. В детстве был вундеркиндом. Учился в Йельском университете, в который поступил в возрасте 15 лет, и в Массачусетском технологическом институте.

Работал в Иллинойском университете в Урбана-Чампейн с 1951 до 1953 года. Был ассоциированным профессором в Колумбийском университете, профессором в Калифорнийском технологическом институте.



Марри Гелл-Ман

За что Марри Гелл-Ман получил Нобелевскую премию?

Марри Гелл-Манн получил Нобелевскую премию по физике в 1969 году за открытия, связанные с классификацией элементарных частиц и их взаимодействий. Именно он открыл кварки, взяв это слово из романа "Поминки по Финнегану" Джеймса Джойса.

Гелл-Манн входил в состав Национальной академии наук США, Американского философского общества и Лондонского королевского общества. В 1984 году вместе с другими физиками основал Институт Санта-Фе.

Что такое кварк?

Фундаментальная частица в Стандартной модели, обладающая электрическим зарядом, кратным e/3, и не наблюдающаяся в свободном состоянии, но входящая в состав адронов (сильно взаимодействующих частиц, таких как протоны и нейтроны).