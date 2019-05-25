Помер Маррі Гелл-Ман – нобелівський лауреат українського походження

Помер Маррі Гелл-Ман – лауреат Нобелівської премії з фізики: його не стало у США на 90-му році життя. Науковець народився в родині емігрантів з Чернівців.

"З сумом хочемо повідомити вам про смерть нобелівського лауреата Маррі Гелл-Мана, одного з найвидатніших фізиків XX століття – піонера, співзасновника SFI, провидця кварка. Ти надихнув багатьох, Маррі. Нам тебе бракуватиме", – мовиться у Twitter-дописі незалежного дослідницького центру Інституту Санта-Фе. Гелл-Ман був одним із засновників цього Інституту.

Читайте також: Помер один із провідників "Революції на граніті" Маркіян Іващишин

We're sorry to announce the passing of @NobelPrize Laureate and complexity giant Murray Gell-Mann, one of the 20th Century's greatest physicists – pioneer, SFI co-founder, prophet of the quark.



You inspired so many, Murray. You will be missed.



A tribute:https://t.co/ExKgmgpfXD pic.twitter.com/XzuorjIR4s — Santa Fe Institute (@sfiscience) 24 мая 2019 г.

Біографія Маррі Гелл-Мана

Маррі Гелл-Ман народився в родині емігрантів з Чернівців. У дитинстві був вундеркіндом. Навчався в Єльському університеті, в який вступив у віці 15 років, та в Массачусетському технологічному інституті.

Працював в Іллінойському університеті в Урбана-Чампейн з 1951 до 1953 року. Був асоційованим професором у Колумбійському університеті, професором у Каліфорнійському технологічному інституті.



Маррі Гелл-Ман

За що Маррі Гелл-Ман отримав Нобелівську премію?

Маррі Гелл-Ман отримав Нобелівську премію з фізики в 1969 році за відкриття, пов'язані з класифікацією елементарних часток та їхніх взаємодій. Саме він відкрив кварки, взявши це слово з роману "Поминки за Фіннеганом" Джеймса Джойса.

Гелл-Манн входив до складу Національної академії наук США, Американського філософського товариства та Лондонського королівського товариства. В 1984 році разом з іншими фізиками заснував Інститут Санта-Фе.

Що таке кварк? Фундаментальна частинка в Стандартній моделі, що володіє електричним зарядом, кратним e/3, і не спостерігається у вільному стані, але входить до складу адронів (сильно взаємодіючих частинок, таких як протони і нейтрони).