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      Умер новорожденный ребенок, которого нашли в полиэтилене на Херсонщине, – СМИ

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      Умер ребенок, которого студентка оставила умирать в общежитии / gold1043.com.au

      В херсонской больнице от разрыва печени умерла новорожденная девочка. Ребенка 17-летняя студентка оставила умирать в шкафу, завернутым в пакет.

      В областной детской больнице вечером 30 января от разрыва печени умерла девочка, сообщает "Херсонщина 24".

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      Ребенок находился в крайне тяжелом состоянии, его госпитализировали с переохлаждением и поместили в специализированный реанимационный бокс. Через несколько часов младенец умер.

      Правоохранители квалифицируют дело как преднамеренное убийcтвo матерью cвoего нoвoнарoдженного ребенка.

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Криминал Криминальные новости Дети и несовершеннолетние Новости Херсона
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