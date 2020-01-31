Умер новорожденный ребенок, которого нашли в полиэтилене на Херсонщине, – СМИ
В херсонской больнице от разрыва печени умерла новорожденная девочка. Ребенка 17-летняя студентка оставила умирать в шкафу, завернутым в пакет.
В областной детской больнице вечером 30 января от разрыва печени умерла девочка, сообщает "Херсонщина 24".
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Ребенок находился в крайне тяжелом состоянии, его госпитализировали с переохлаждением и поместили в специализированный реанимационный бокс. Через несколько часов младенец умер.
Правоохранители квалифицируют дело как преднамеренное убийcтвo матерью cвoего нoвoнарoдженного ребенка.
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