Померла новонароджена дитина, яку знайшли в поліетилені на Херсонщині, – ЗМІ
У херсонській лікарні від розриву печінки померла новонароджена дівчинка. Дитину 17-річна студентка залишила помирати в шафі, загорнутою у пакет.
В обласній дитячій лікарні ввечері 30 січня від розриву печінки померла дівчинка, повідомляє "Херсонщина 24".
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Дитина перебувала у вкрай важкому стані, її госпіталізували із переохолодженням і помістили в спеціалізований реанімаційний бокс. Через кілька годин немовля померло.
Правоохоронці кваліфікують справу, як умиcне вбивcтвo матір'ю cвoєї нoвoнарoдженoї дитини.
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