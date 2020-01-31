Померла новонароджена дитина, яку знайшли в поліетилені на Херсонщині, – ЗМІ

У херсонській лікарні від розриву печінки померла новонароджена дівчинка. Дитину 17-річна студентка залишила помирати в шафі, загорнутою у пакет.

В обласній дитячій лікарні ввечері 30 січня від розриву печінки померла дівчинка, повідомляє "Херсонщина 24".

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Дитина перебувала у вкрай важкому стані, її госпіталізували із переохолодженням і помістили в спеціалізований реанімаційний бокс. Через кілька годин немовля померло.

Правоохоронці кваліфікують справу, як умиcне вбивcтвo матір'ю cвoєї нoвoнарoдженoї дитини.