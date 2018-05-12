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Умер один из создателей военной разведки Украины Анатолий Магаляс

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Умер Анатолий Магаляс
Умер Анатолий Магаляс / Фото из Facebook

В пятницу, 11 мая, на 73 году жизни скончался генерал-майор Анатолий Магаляс, который считается одним из создателей военной разведки Украины.

Об этом сообщил генерал-лейтенант запаса, бывший глава Службы внешней разведки Украины Виктор Гвоздь на своей странице в Facebook.

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"Умер генерал-майор Магаляс Анатолий Ефимович, человек, который вместе со Скипальским создавал военную разведку Украины. Уроженец Тернопольщины, выпускник Киевского ВОКУ и разведывательной академии в Москве, всю жизнь посвятил разведке и в начале независимости приложил значительные усилия для создания агентурного компонента военной разведки Украины, за что и пострадал, когда в свое время, понимая как профессионал, какую опасность представляет Россия для молодой страны, активизировал разведывательную работу на российском направлении", – написал Гвоздь.

По словам генерал-лейтенанта, после увольнения Магаляс работал в руководстве Объединения ветеранов разведки, где занимался общественной работой.

Светлая память об Анатолии Ефимовиче навсегда останется в сердцах как у ветеранов разведки, так и у последующих поколениев офицеров-разведчиков ВС Украины,
– подытожил экс-глава Службы внешней разведки.

 

Теги: Новости Украины Вооруженные Силы Украины Потери
Источник: 24 Канал
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