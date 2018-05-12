Помер один із творців військової розвідки України Анатолій Магаляс

У п'ятницю, 11 травня, на 73 році життя помер генерал-майор Анатолій Магаляс, який вважається одним з творців військової розвідки України.

Про це повідомив генерал-лейтенант запасу, колишній глава Служби зовнішньої розвідки України Віктор Гвоздь на своїй сторінці у Facebook.

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"Помер генерал-майор Магаляс Анатолій Юхимович, людина, яка разом з Скіпальським Олександром Олександровичем створювала воєнну розвідку України. Уродженець Тернопільщини, випускник Київського ВОКУ та розвідувальної академії в Москві, все життя присвятив розвідці і на початку незалежності приклав значні зусилля для створення агентурного компоненту воєнної розвідки України, за що і постраждав, коли в свій час, розуміючи як професіонал яку небезпеку становить Росія для молодої країни, активізував розвідувальну роботу на російському напрямі", – написав Гвоздь.

За словами генерала-лейтенанта, після звільнення Магаляс працював у керівництві Об'єднання ветеранів розвідки, де займався громадською роботою.

Світла пам'ять про Анатолія Юхимовича назавжди залишиться в серцях як у ветеранів розвідки, так і в наступних поколіннях офіцерів-розвідників ЗС України,

– підсумував екс глава Служби зовнішньої розвідки.