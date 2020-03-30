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      Умер Почетный консул Украины в Хорватии: что известно

      - Читати новину українською
      Никола Турчич / МИД

      Умер Почетный консул Украины в Хорватии Никола Турчич. О причине смерти дипломата, пока неизвестно.

      О смерти дипломата сообщает в твиттере посольство Украины в Хорватии.

      Интересно Повреждены легкие: украинский дипломат рассказал, как поборол коронавирус в Германии

      Он был большим серцелюбом Украины. Он был поистине Почетный. Он был, да жаль, что уже – не есть... Благодарная и светлая память,
      – отметили украинские дипломаты.

       

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости политики Новости Украины Жертвы Хорватия
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