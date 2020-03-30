Умер Почетный консул Украины в Хорватии: что известно
Умер Почетный консул Украины в Хорватии Никола Турчич. О причине смерти дипломата, пока неизвестно.
О смерти дипломата сообщает в твиттере посольство Украины в Хорватии.
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Он был большим серцелюбом Украины. Он был поистине Почетный. Он был, да жаль, что уже – не есть... Благодарная и светлая память,
– отметили украинские дипломаты.
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