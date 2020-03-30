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      Помер почесний консул України в Хорватії: що відомо

      - Читать новость на русском
      Нікола Турчич / МЗС

      Помер Почесний консул України в Хорватії Нікола Турчич. Про причину смерті дипломата наразі невідомо.

      Про смерть почесного консула повідомило посольство України в Хорватії у своєму твітері.

      Цікаво Пошкоджені легені: український дипломат розповів, як поборов коронавірус у Німеччині

      Він був великим серцелюбом України. Він був воістину Почесний. Він був, та жаль, що вже – не є... Вдячна і світла пам'ять,
      – зазначили українські дипломати.

       

      Автор: Емал Набі
      Теги: Жертви Хорватія Новини України Новини політики
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