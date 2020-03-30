Помер почесний консул України в Хорватії: що відомо

Помер Почесний консул України в Хорватії Нікола Турчич. Про причину смерті дипломата наразі невідомо.

Про смерть почесного консула повідомило посольство України в Хорватії у своєму твітері.

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Він був великим серцелюбом України. Він був воістину Почесний. Він був, та жаль, що вже – не є... Вдячна і світла пам'ять,

– зазначили українські дипломати.