Умер разработчик самолета "Мрия" Виктор Толмачев

После тяжелой болезни в возрасте 83 лет умер советский авиаконструктор Виктор Толмачев. Он был разработчиком знаменитых самолетов Ан-124 "Руслан" и Ан-225 "Мрия".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил гендиректор Авиационного комплекса им. С.В. Ильюшина Алексей Рогозин.

Отметим, что Виктор Толмачев работал в конструкторском бюро "Антонов" с 1964 года. На предприятие он пришел на должность инженера-конструктора.

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Впоследствии Толмачев участвовал в разработке и создании практически всех самолетов серии "Ан" и их модификаций. С 1991 года работал техническим директором авиакомпании "Волга-Днепр".