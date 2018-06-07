Помер розробник літака "Мрія" Віктор Толмачов

Після важкої хвороби у віці 83 років помер радянський авіаконструктор Віктор Толмачов. Він був розробником знаменитих літаків Ан-124 "Руслан" та Ан-225 "Мрія".

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив гендиректор Авіаційного комплексу ім. С.В. Ільюшина Олексій Рогозін.

Зазначимо, що Віктор Толмачов працював у конструкторському бюро "Антонов" з 1964 року. На підприємство він прийшов на посаду інженера-конструктора.

Читайте також: Померла українська режисерка Кіра Муратова

Згодом Толмачов брав участь у розробці і створенні практично всіх літаків серії "Ан" та їх модифікацій. З 1991 року працював технічним директором авіакомпанії "Волга-Дніпро".