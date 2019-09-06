Умер Роберт Мугабе – бывший президент Зимбабве

Бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе скончался 6 сентября на 96-м году жизни. Он долгое время болел.

Мугабе стал премьер-министром Зимбабве в 1980 году, а через 7 лет отменил эту должность и назначил себя президентом. Мугабе руководил страной в течение 37 лет и был отстранен от власти в результате военного переворота в ноябре 2017 года.

Читайте также: Сын легендарного игрока Кафу умер во время футбольного матча

Как Роберта Мугабе отстранили от власти?

После того, как военные подразделения Зимбабве зашли в столицу страны Хараре, они взяли под стражу Мугабе и его жену. Такие действия военные назвали "бескровной мирной акцией смены власти".

Перед этим армия захватила помещение государственной телерадиокомпании, а на улицы города вышли военные. Это произошло после того, как Мугабе и его правящая партия обвинили военных в измене. После этого генерал-майор Сибусисо Мойо обратился к гражданам и заявил, что в стране не происходил переворот, а военные лишь пытаются остановить ухудшение экономической, социальной и политической ситуации в Зимбабве.

В конце концов, Мугабе отстранили от власти и поместили под домашний арест. Вскоре после этого Мугабе добровольно ушел в отставку.

После отставки Мугабе с поста президента Зимбабве, новым лидером страны стал Эммерсон Мнангагва.