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      Умер Роберт Мугабе – бывший президент Зимбабве

      103 Читати новину українською
      Роберт Мугабе умер
      Роберт Мугабе умер / mir24.tv

      Бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе скончался 6 сентября на 96-м году жизни. Он долгое время болел.

      Мугабе стал премьер-министром Зимбабве в 1980 году, а через 7 лет отменил эту должность и назначил себя президентом. Мугабе руководил страной в течение 37 лет и был отстранен от власти в результате военного переворота в ноябре 2017 года.

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      Как Роберта Мугабе отстранили от власти?

      После того, как военные подразделения Зимбабве зашли в столицу страны Хараре, они взяли под стражу Мугабе и его жену. Такие действия военные назвали "бескровной мирной акцией смены власти".

      Перед этим армия захватила помещение государственной телерадиокомпании, а на улицы города вышли военные. Это произошло после того, как Мугабе и его правящая партия обвинили военных в измене. После этого генерал-майор Сибусисо Мойо обратился к гражданам и заявил, что в стране не происходил переворот, а военные лишь пытаются остановить ухудшение экономической, социальной и политической ситуации в Зимбабве.

      В конце концов, Мугабе отстранили от власти и поместили под домашний арест. Вскоре после этого Мугабе добровольно ушел в отставку.

      После отставки Мугабе с поста президента Зимбабве, новым лидером страны стал Эммерсон Мнангагва.

       

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      Теги: Новости политики Новости Украины Африка Потери Зимбабве
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