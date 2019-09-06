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      Помер Роберт Мугабе – колишній президент Зімбабве

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      Роберт Мугабе помер
      Роберт Мугабе помер / mir24.tv

      Колишній президент Зімбабве Роберт Мугабе помер 6 вересня на 96-му році життя. Він тривалий час хворів.

      Мугабе став прем'єр-міністром Зімбабве в 1980-му році, а через 7 років скасував цю посаду і призначив себе президентом. Мугабе керував країною протягом 37 років і був відсторонений від влади в результаті військового перевороту в листопаді 2017 року. 

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      Як Роберта Мугабе усунули від влади?

      Після того, як військові підрозділи Зімбабве зайшли у столицю країни Хараре, вони взяли під варту Мугабе і його дружину. Такі дії військові назвали "безкровною мирною акцією зміни влади".

      Перед цим армія захопила приміщення державної телерадіокомпанії, а на вулиці міста вийшли військові. Це сталося після того, як Мугабе та його правляча партія звинуватила військових у зраді. Після цього генерал-майор Сібусісо Мойо звернувся до громадян і заявив, що в країні не відбувався переворот, а військові лише намагаються зупинити погіршення економічної, соціальної та політичної ситуації в Зімбабве.

      Зрештою, Мугабе відсторонили від влади і помістили під домашній арешт. Незабаром після цього Мугабе добровільно пішов у відставку.

      Після відставки Мугабе з посту президента Зімбабве, новим лідером країни став Емерсон Мнангагва.

       

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      Теги: Новини політики Зімбабве Втрати Африка
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