09:39
28 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2018 ГОДА ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ САНКЦИИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Новый "уровень" российской пропаганды. Навальный и чемпион интернетоборцев
      Вєсті Кремля
      23:40, 27 декабря
      Вести.UA: "Тот единственный" Ляшко. Кернес "за" Порошенко
      Вєсті.UA
      19:43, 27 декабря
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря
      Вспомнить Все: Вторичная занятость
      Згадати все
      22:50, 21 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2018 ГОДА ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ САНКЦИИ

      Умер самый старый ветеран Второй мировой войны

      165 Читати новину українською
      Умер самый старый ветеран Второй мировой войны
      Умер самый старый ветеран Второй мировой войны / Фото из открытых источников

      Американец Ричард Овертон, который официально был старейшим ветераном Второй мировой войны и старейшим человеком США, умер в четверг, 27 декабря, в возрасте 112 лет.

      Мужчина умер в реабилитационном центре в городе Остине в штате Техас, передало издание CNN.

      Читайте также: Умер голливудский актер Дональд Моффат в 87 лет: биография

      В 1942 году через девять месяцев после нападения Японии на Перл-Харбор Овертон пошел служить в 188-й авиационно-инженерный батальон. Он работал на разных островах Тихоокеанского театра военных действий, в частности на Иодзиме и Окинаве.

      другша свіітова
      Ричард Овертон

      В 2013 году Барак Обама почтил Ричарда Овертона на церемонии Дня ветеранов на Арлингтонском национальном кладбище. Мужчина также был приглашен в Белый дом.

      Теги: История Новости США Потери Война
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Для ЛГБТ ценностный центр – человек, для ультраправых – нация
      сегодня , 08:40 Для ЛГБТ ценностный центр – человек, для ультраправых – нация
      Наталія Лебідь 41
      Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      20 декабря , 14:59 Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      Дело Насирова: одни судьи восстанавливают на должностях чиновников, другие – защищают свидетелей
      сегодня , 00:30 Дело Насирова: одни судьи восстанавливают на должностях чиновников, другие – защищают свидетелей
      Ірина Шиба 87
      Санкції Росії проти України: маємо єдиний позитив
      27 декабря , 22:01 Санкції Росії проти України: маємо єдиний позитив
      Артем Овдієнко 620
      Стеклянные или пластиковые: какие елочные игрушки безопаснее
      27 декабря , 21:01 Стеклянные или пластиковые: какие елочные игрушки безопаснее
      Ірина Поліщук 118
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Ураган "Майкл" во Флориде унес первую жизнь: объявлено чрезвычайное положение
       11 октября , 08:36
      Протесты "желтых жилетов" охватили еще одну страну
       14 декабря , 17:59
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      На вершине мира: чем поражает интерьер пентхауса в доме Захи Хадид в Нью-Йорке
       30 декабря , 19:41
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук