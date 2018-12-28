Умер самый старый ветеран Второй мировой войны
Американец Ричард Овертон, который официально был старейшим ветераном Второй мировой войны и старейшим человеком США, умер в четверг, 27 декабря, в возрасте 112 лет.
Мужчина умер в реабилитационном центре в городе Остине в штате Техас, передало издание CNN.
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В 1942 году через девять месяцев после нападения Японии на Перл-Харбор Овертон пошел служить в 188-й авиационно-инженерный батальон. Он работал на разных островах Тихоокеанского театра военных действий, в частности на Иодзиме и Окинаве.
Ричард Овертон
В 2013 году Барак Обама почтил Ричарда Овертона на церемонии Дня ветеранов на Арлингтонском национальном кладбище. Мужчина также был приглашен в Белый дом.
Источник: 24 Канал
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