Помер найстаріший ветеран Другої світової війни

Американець Річард Овертон, який офіційно був найстарішим ветераном Другої світової війни та найстарішою людиною США, помер у четвер, 27 грудня, у віці 112 років.

Чоловік помер у реабілітаційному центрі в місті Остіні в штаті Техас, передало видання CNN.

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У 1942 році через дев'ять місяців після нападу Японії на Перл-Харбор Овертон пішов служити в 188-й авіаційно-інженерний батальйон. Він працював на різних островах Тихоокеанського театру воєнних дій, зокрема на Іодзімі та Окінаві.



Річард Овертон

У 2013 році Барак Обама вшанував Річарда Овертона на церемонії Дня ветеранів на Арлінгтонському національному кладовищі. Чоловік також був запрошений до Білого дому.