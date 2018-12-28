Помер найстаріший ветеран Другої світової війни
Американець Річард Овертон, який офіційно був найстарішим ветераном Другої світової війни та найстарішою людиною США, помер у четвер, 27 грудня, у віці 112 років.
Чоловік помер у реабілітаційному центрі в місті Остіні в штаті Техас, передало видання CNN.
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У 1942 році через дев'ять місяців після нападу Японії на Перл-Харбор Овертон пішов служити в 188-й авіаційно-інженерний батальйон. Він працював на різних островах Тихоокеанського театру воєнних дій, зокрема на Іодзімі та Окінаві.
Річард Овертон
У 2013 році Барак Обама вшанував Річарда Овертона на церемонії Дня ветеранів на Арлінгтонському національному кладовищі. Чоловік також був запрошений до Білого дому.
Джерело: 24 Канал
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