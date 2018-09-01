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Умер украинский диссидент Юрий Бадзьо

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Умер украинский диссидент Юрий Бадзьо
Умер украинский диссидент Юрий Бадзьо / Фото из свободных источников

1 сентября в Киеве в возрасте 82 лет скончался известный украинский диссидент Юрий Бадзьо. Литературовед и идеолог национально-освободительного движения, он был автором политического трактата "Право жить" — фундаментального исследования о неравноправном положении украинского народа в составе СССР.

Об этом сообщает "Историческая правда".

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Отмечается, что Бадзьо участвовал в публичном протесте против арестов украинской интеллигенции во время премьеры фильма Сергея Параджанова "Тени забытых предков" в киевском кинотеатре "Украина" 4 сентября 1965 года. За это и за отказ отречься от своей позиции его исключили из КПСС, уволили из Института литературы, постепенно лишили возможности работать не только по специальности, но и в интеллектуальной сфере вообще.

3 апреля 1979 года Юрия Бадзьо арестовал КГБ. Киевским городским судом он был осужден на максимальный срок – 7 лет лагерей строгого режима и 5 лет ссылки. За время заключения жену Юрия Бадзьо Светлану Кириченко 11 раз увольняли с работы, даже с должностей почтальона и уборщицы.

Жена была вместе с мужем в ссылке в Якутии, где Бадзьо наказывался с 1986 года. Прошение о помиловании он подать отказался, однако в декабре 1988 года его освободили по инициативе власти.

В соцсетях украинцы вспоминают выдающегося украинца и скучают по нему.

Напомним, вечером 7 июня в одной из больниц Киева умер Левко Лукьяненко. 24 августа украинском диссиденту должно было исполниться 90 лет.

Теги: Новости Украины Потери
Источник: 24 Канал
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