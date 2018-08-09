Умер украинский призер олимпийских игр Михаил Шахов

В среду, 8 августа 2018 года, на 87-м году жизни скончался один из старейших украинских борцов вольного стиля, бронзовый призер Олимпийских игр 1956 года в Мельбурне Михаил Шахов.

Об этом сообщили в Ассоциации спортивной борьбы Украины.

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Стоит отметить, что Михаил Шахов родился 20 ноября 1931 году в Саратове. В Киев попал в 1951 году, когда проходил здесь срочную службу. После этого остался в столице Украины и начал заниматься борьбой. Хотя начинал он как самбист. И стал чемпионом СССР в этом виде спорта. Однако впоследствии перешел в вольную борьбу, где тоже завоевал чемпионское звание в СССР. А впоследствии – и бронзовую медаль на Олимпийских играх 1956 года в Мельбурне. Также он был бронзовым призером чемпионата мира 1958 года. На Олимпиаде в Риме 1960 года занял четвертое место. Выступал в весовой категории до 57 килограмм.

После окончания карьеры тренировал сборную Польши, после чего работал тренером-преподавателем в Киевском университете физкультуры и спорта. Михаил Шахов стоял у истоков создания борцовской визитки Украины - Киевского Международного турнира.

Редакция 24 Канала выражает слова соболезнования родным и близким Михаила Шахова.