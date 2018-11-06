Умер украинский журналист Гаврилов: что об этом известно

5 ноября умер 41-летний александрийский журналист Руслан Гаврилов. Мужчина, в частности, является автором блога "Моя Александрия".

Как сообщает издание "Истина от Александрии", смерть Гаврилова произошла вследствие тяжелой болезни.

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Похоронят журналиста 7 ноября в его родном городе. Прощание начнется в 9:30 у дома, где он проживал, что располагается на улице Червонокозачий, 37. Далее будут отпевание (10:30) и вынос тела (11:30).

"Светлая память чудесному, талантливому человеку, профессионалу своего дела. Невосполнимая потеря для семьи, друзей, близких, всего города", – пишут журналисты.

По информации СМИ, состояние Руслана Гаврилова существенно ухудшилось в начале сентября – тогда у журналиста появились слабость, кашель и боль в груди. Впоследствии он был госпитализирован.

В Александрийской районной больнице у Гаврилова обнаружили объемное новообразование в правом легком (предварительно-злокачественное) и направили на дополнительное обследование, а после и на лечение в Кировоградский областной онкологический диспансер.

В связи с этим друзья и коллеги журналиста объявили о сборе денег на его лечение.

Напомним, в конце сентября умер Виталий Шевченко, который, в частности, был и журналистом. В 2005-2009 годах он возглавлял Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания.