Помер український журналіст Гаврилов: що про це відомо

5 листопада помер 41-річний олександрійський журналіст Руслан Гарилов. Чоловік, зокрема, є автором блогу "Моя Олександрія".

Як повідомляє видання "Істина від Олександрії", смерть Гаврилова сталася внаслідок важкої хвороби.

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Поховають журналіста 7 листопада у його рідному місті. Прощання розпочнеться у 9:30 у будинку, де він проживав, що розташовується на вулиці Червонокозачій, 37. Далі будуть відспівування (10:30) і винесення тіла (11:30).

"Світла пам'ять чудесній, талановитій людині, професіоналу своєї справи. Непоправна втрата для родини, друзів, близьких, усього міста", – пишуть журналісти.

За інформацією ЗМІ, стан Руслана Гаврилова суттєво погіршився на початку вересня – тоді у журналіста з'явилися слабкість, кашель і біль у грудях. Згодом його було госпіталізовано.

В Олександрійській районній лікарні у Гаврилова виявили об'ємне новоутворення у правій легені (попередньо – злоякісне) та скерували на додаткове обстеження, а опісля й на лікування до Кіровоградського обласного онкологічного диспансеру.

У зв’язку з цим друзі та колеги журналіста оголосили про збір грошей на його лікування.

Нагадаємо, наприкінці вересня помер Віталій Шевченко, який, зокрема, був і журналістом. У 2005-2009 роках він очолював Національну раду України з питань телебачення та радіомовлення.