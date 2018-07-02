У ДТП загинула відома журналістка та радіоведуча

Відома українська журналістка та ведуча "Радіо Аристократи" Юлія Рукавіцина загинула внаслідок ДТП. Прощання з нею пройде 2 липня на Байковому кладовищі.

Про це пишуть у соцмережах. Зокрема, у п’ятницю, 30 червня на її сторінці у Facebook з’явилося таке повідомлення: "Друзі, сьогодні вранці Юлашик загинула. Будь ласка, не дзвоніть мені. Коли буде інформація для друзів, я повідомлю. Костя".

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А опісля почали з’являтися дописи зі словами жалю щодо смерті Рукавіциної. У коментарях друзі та знайомі радіоведучої пишуть, що загинула та внаслідок ДТП: водій заснув за кермом.

Прощання з Юлією Рукавіциною розпочнеться о 15:30 2 липня у крематорії Байкового кладовища у Києві.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2017 року помер ведучий радіо "Люкс ФМ" Олег Мосесов, більш відомий за псевдонімом Олег Середа. Чоловікові було 42 роки.

Хто така Юлія Рукавіцина? Розпочинала вона свою кар'єру у медіа як радіожурналіст, а згодом працювала у кількох рекламних агентствах і у видавничому домі Perekhid Publishing House. Рукавіцина, зкорема, була автором креативу для величезної кількості українських і міжнародних брендів, співорганізатором фестивалю ARCHIKIDZ, викладачем журналістики. Останнім місцем її роботи було радіо "Аристократи", де Юлія вела програми "Діти – дітям" і "Недільний тато", а також створила подкаст "Занурення".