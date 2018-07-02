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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

В ДТП погибла известная журналистка и радиоведущая

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Юлия Рукавицына погибла в ДТП 30 июня
Юлия Рукавицына погибла в ДТП 30 июня / Соцсети

Известная украинская журналистка и ведущая "Радио Аристократы" Юлия Рукавицына погибла в результате ДТП. Прощание с ней состоится 2 июля на Байковом кладбище.

Об этом пишут в соцсетях. В частности, в пятницу, 30 июня на ее странице в Facebook появилось следующее сообщение: "Друзья, сегодня утром Юлашик погибла. Пожалуйста, не звоните мне. Когда будет информация для друзей, я сообщу. Костя".

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А спустя некоторое время начали появляться сообщения со словами сочуствия из-за смерти Рукавицыной. В комментариях друзья и знакомые радиоведущей пишут, что она погибла вследствие ДТП: водитель заснул за рулем.

Прощание с Юлией Рукавицыной начнется в 15:30 2 июля в крематории Байкового кладбища в Киеве.

Напомним, в конце декабря 2017 умер ведущий радио "Люкс ФМ" Олег Мосесов, более известный под псевдонимом Олег Середа. Мужчине было 42 года.

Кто такая Юлия Рукавицына?
Начинала она свою карьеру в медиа как радиожурналист, а впоследствии работала в нескольких рекламных агентствах и в издательском доме Perekhid Publishing House. Рукавицына, в частности, была автором креатива для огромного количества украинских и международных брендов, соорганизатором фестиваля ARCHIKIDZ, преподавателем журналистики. Последним местом её работы было радио "Аристократы", где Юлия вела программы "Дети – детям" и "Воскресный папа", а также создала подкаст "Погружение".

Теги: Новости Украины Медиа журналисты Аварии и ДТП Потери
Источник: 24 канал
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