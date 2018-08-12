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Умер Видиадхар Найпол – лауреат Нобелевской премии по литературе

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Умер лауреат Нобелевской премии по литературе Видиадхар Найпол
Умер лауреат Нобелевской премии по литературе Видиадхар Найпол / nytimes.com

На 86-м году жизни скончался лауреат Нобелевской премии по литературе, британский писатель Видиадхар Сураджпрасад Найпол.

Информацию о смерти писателя подтвердила жена писателя Надира Найпол, информирует Associated Press.

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Она отметила, что он "был гигантом во всем, чего достигал, и умер в окружении тех, кого любил, прожив жизнь, которая была полна удивительного творчества".

Кто такой Видиадхар Найпол? Он родился в Тринидаде и Тобаго в 1932 году. В 17 лет выиграл стипендию на обучение за границей и поступил в Оксфордский университет, который окончил в 1953 году. За жизнь писатель написал более 30 книг. В 1971 году Найпол получил Букеровскую премию за роман "В подвешенном состоянии". В 2001 году Найпол стал лауреатом Нобелевской премии по литературе с формулировкой "за объединение проницательного повествования и непреклонной честности в произведениях, заставляющих нас задуматься над фактами, которые обсуждать не принято". В 2018 году его книга "В подвешенном состоянии" вошла в шорт-лист претендентов на Golden Man Booker – специальную награду, которую получит лучшая книга за 50 лет существования премии.

Теги: Литература Нобелевская премия Потери
Источник: 24 Канал
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