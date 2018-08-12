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Помер Відіадхар Найпол – лауреат Нобелівської премії з літератури

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Помер лауреат Нобелівської премії з літератури Відіадхар Найпол
Помер лауреат Нобелівської премії з літератури Відіадхар Найпол / nytimes.com

На 86-му році життя помер лауреат Нобелівської премії з літератури, британський письменник Відьядхар Сураджпрасад Найпол.

Інформацію про смерть письменника підтвердила дружина письменника Надіра Найпол, інформує Associated Press.

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Вона зазначила, що він "був гігантом у всьому, чого досягав, і помер в оточенні тих, кого любив, проживши життя, яка була сповнена дивного творчості".

Хто такий Відіадхар Найпол?
Він народився в Тринідаді і Тобаго у 1932 році. У 17 років виграв стипендію на навчання за кордоном і вступив в Оксфордський університет, який закінчив у 1953 році. За життя письменник написав понад 30 книг. У 1971 році Найпол отримав Букерівську премію за роман "У підвішеному стані".

У 2001 році Найпол став лауреатом Нобелівської премії з літератури з формулюванням "за об'єднання проникливого розповіді й непохитної чесності у творах, які змушують нас задуматися над фактами, які обговорювати не прийнято".

У 2018 року його книга у "У підвішеному стані" увійшла в шорт-лист претендентів на Golden Man Booker – спеціальну нагороду, яку отримає краща книга за 50 років існування премії.

Теги: Втрати Нобелівська премія Література
Джерело: 24 Канал
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