Умер заместитель мэра Каменского Владислав Мелешко

Заместитель мэра Каменского (бывший Днепродзержинск) Владислав Мелешко умер в больнице скорой помощи. Накануне мужчина упал с велосипеда и получил тяжелые травмы.

Об этом со ссылкой на главного врача Каменской больницы скорой медицинской помощи Ростислава Винара пишет "Событие".

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Накануне, вечером 6 августа Мелешко ехал на велосипеде по улице Романковской. Во время прогулки колеса его велосипеда попали в отверстие ливневой канализации и он упал на асфальт.

"Владислав получил тяжелые травмы черепа и позвоночника, был срочно доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи", – говорится в сообщении.

Врачи боролись за жизнь чиновника, однако Мелешко умер сегодня, 7 августа около 13:00 , так и не придя в сознание.

Отмечается, что причиной смерти чиновника стала обширная черепно-мозговая травма.



В Каменском умер вице-мэр Владислав Мелешко после падения с велосипеда