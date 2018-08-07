Помер заступник мера Кам'янського Владислав Мелешко

Заступник мера Кам'янського (колишній Дніпродзержинськ) Владислав Мелешко помер у лікарні швидкої допомоги. Напередодні чоловік впав з велосипеда і отримав важкі травми.

Про це з посиланням на головного лікаря Кам'янської лікарні швидкої медичної допомоги Ростислава Винара пише "Событие".

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Напередодні, ввечері 6 серпня Мелешко їхав на велосипеді по вулиці Романківській. Під час прогулянки колеса його велосипеда потрапили в отвір зливової каналізації і він впав на асфальт.

"Владислав отримав важкі травми черепа і хребта, був терміново доставлений в міську лікарню швидкої медичної допомоги", – йдеться в повідомленні.

Лікарі боролися за життя чиновника, проте Мелешко помер сьогодні, 7 серпня близько 13:00 , так і не прийшовши до тями.

Зазначається, що причиною смерті чиновника стала велика черепно-мозкова травма.



У Кам'янському помер віце-мер Владислав Мелешко після падіння з велосипеда