У Сумах загинула телеведуча Юлія Тютченко

3 серпня у Сумах трагічно загинула відома телеведуча місцевої телекомпанії "Академ TV" Юлія Тютченко. Жінка потрапила під пасажирський потяг.

Про це повідомляє УНІАН з посиланням на співробітника відділу комунікації Головного управління Національної поліції України в Сумській області Володимира Крупецьких.

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Як розповів правоохоронець, подія сталася 3 серпня близько 18:30 на ділянці залізничної колії "Суми – Суми – Товарна" в районі Блакитних озер та вулиці Героїв Крут.

Компанія, в якій були сумчанка 1987 року народження та її чоловік, відпочивала на природі. Потім жінка вирішила піти додому, а її чоловік залишився відпочивати далі. У результаті сумчанка потрапила під пасажирський потяг, який завдав їй травми, несумісні з життям,

– зазначив Крупецьких.

Юлія Тютченко багато років була ведучою телекомпанії "Академ TV". Проте, останнім часом жінка перейшла на іншу роботу.