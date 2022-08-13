Последняя связная Шухевича ушла в вечность в 14:20. Ей было 98 лет.

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Сегодня в 14:20 по киевскому времени отошла в вечность последняя связная Романа Шухевича Дарка Гусяк, настоящая мученица и подвижница. Прощай, подруга и товарищ совместной скорби и страданий! Вечная память. Ты сегодня в месте, где нет ни слез, ни болезни, ни боли,

– написал Юрий Шухевич, сын командующего УПА.

Он подчеркнул, что Гусяк принадлежала к поколению непокоренных, благодаря которым Украина стала независимой и имеет сейчас тех, кто может защитить эту независимость.

Похоронят Дарью Гусяк на Лычаковском кладбище во Львове.

Что известно о Дарье Гусяк

Женщина родом из Трускавца Львовской области. В 24 года она приняла присягу ОУН, а вскоре стала связной главного командира УПА. В 1950 году Гусяк арестовала советская власть. Даже под пыткой Дарья не высказала место нахождения Шухевича. При том, что через перегородку в камере чекисты избивали ее маму.

За националистическую деятельность советские власти лишили Дарью 25 лет жизни. Связная Шухевича отбывала наказание в Верхне-Уральске Челябинской области, а затем во Владимирской тюрьме и концлагере в Мордовии. Там женщина была на тяжелых работах. Из тюрьмы она вышла только в 51-летнем возрасте.

За сотрудничество или "раскаяние" Дарья могла раньше выйти на свободу, но так предавать собственные убеждения женщина не согласилась.

Основная мечта – Украина, но в тюрьме она была недостижима, потому что там уже ничего нельзя было для Украины сделать. Но потом на свободе можно было сделать многое,

– рассказывала Дарья The Ukrainians.



Дарья Гусяк на съезде ОУН в 1990-х годах / Фото из архива "Локальной истории"

После возвращения во Львов Дарья возглавляла Всеукраинскую лигу украинских женщин. В возрасте 60 – 70 лет по приглашению украинской диаспоры часто летала в Канаду, США, Германию, Нидерланды, Великобританию и т.д. В 2008 году связную Шухевича отметили орденом Княгини Ольги III степени.

В последние годы жизни за женщиной ухаживали монахини.