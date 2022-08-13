Остання зв'язкова Шухевича відійшла у вічність о 14:20. Їй було 98 років.

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Сьогодні о 14:20 за київським часом відійшла у вічність остання зв'язкова Романа Шухевича Дарка Гусяк, справжня мучениця і подвижниця. Прощай, подруго і товаришко спільної недолі і страждань! Вічна пам'ять. Ти сьогодні у місці, де немає ні сліз, ні хвороби, ні болю,

– написав Юрій Шухевич, син командувача УПА.

Він наголосив, що Гусяк належала до покоління нескорених, завдяки яким Україна стала незалежною і має нині, тих хто може захистити цю незалежність.

Поховають Дарію Гусяк на Личаківському кладовищі у Львові.

Що відомо про Дарію Гусяк

Жінка родом з Трускавця Львівської області. У 24 роки вона склала присягу ОУН, а невдовзі стала зв'язковою головного командира УПА. У 1950 році Гусяк заарештувала радянська влада. Навіть під катуванням Дарія не виказала місце перебування Шухевича. При тому, що через перегородку у камері чекісти били її маму.

За націоналістичну діяльність радянська влада позбавила Дарію 25 років життя. Зв'язкова Шухевича відбувала покарання в Верхньо-Уральську Челябінської області, а згодом у Володимирській в'язниці та концтаборі в Мордовії. Там жінка працювала на тяжких роботах. З в'язниці вона вийшла лише у 51-річному віці.

За співпрацю або "каяття" Дарія могла раніше вийти на волю, але так зраджувати власні переконання жінка не погодилася.

Основна мрія – Україна, але в тюрмі вона була недосяжна, бо там вже нічого не можна було для України зробити. Але потім на волі можна було зробити багато,

– розповідала Дарія The Ukrainians.



Дарія Гусяк на з'їзді ОУН у 1990-х роках / Фото з архіву "Локальної історії"

Після повернення до Львова Дарія очолювала Всеукраїнську лігу українських жінок. У віці 60 – 70 років на запрошення української діаспори часто літала в Канаду, США, Німеччину, Нідерланди, Велику Британію тощо. У 2008 році зв'язкову Шухевича відзначили орденом Княгині Ольги III ступеня.

В останні роки життя жінку доглядали монахині.