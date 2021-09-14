Художница умерла в одной из лондонских больниц, о причинах смерти пока сведений нет. Однако, как пишут британские СМИ, в 40 лет у женщины диагностировали болезнь Паркинсона.

Читайте также Официально объявили причину смерти принца Филиппа через месяц после потери

Во время интервью в 2008 году она сообщила: "Я стараюсь рисовать каждый день, если могу, хотя мне приходится часто бывать в больнице".

Мне все еще удается рисовать, хотя моя рука внезапно делает совершенно непреднамеренные движения, которые почти доводят меня до слез,

– поделилась тогда Шарлотта Джонсон-Уол.

К слову, Telegraph отмечает, что Борис Джонсон неоднократно отзывался о матери как о "безоговорочном авторитете в своей семье.

По словам политика, именно мама привила ему равную ценность каждой человеческой жизни.