Художниця померла в одній з лондонських лікарень, про причини смерті наразі відомостей немає. Однак, як пишуть британські ЗМІ, в 40 років у жінки діагностували хворобу Паркінсона.

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Під час інтерв'ю у 2008 році вона повідомила: "Я намагаюся малювати кожен день, якщо можу, хоча мені доводиться часто бувати в лікарні".

Мені все ще вдається малювати, хоча моя рука раптово робить абсолютно ненавмисні рухи, які майже доводять мене до сліз,

– поділилася тоді Шарлотта Джонсон-Уол.

До слова, Telegraph зазначає, що Борис Джонсон неодноразово відгукувався про матір як про "беззаперечний авторитет" у своїй родині.

За словами політика, саме найближча жінка прищепила йому рівну цінність кожного людського життя.