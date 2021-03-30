Умерла 99-летняя бабушка Барака Обамы. Женщины не стало 29 марта в больнице Кисуму в Западной Кении. Сара Обама была третьей женой дедушки Барака Обамы по отцовской линии.

Барак Обама написал, что семья оплакивает потерю бабушки Сары Огвел Оньянго Обамы. 44 президент США вспомнил, что ее "многие ласково называют "Мама Сара", а мы – называли Дани или бабушка".

Ранее Вслед за мужем: умерла жена киборга Гофмана

Нам очень ее будет не хватать, но мы с благодарностью вспомним ее длинную и удивительную жизнь,

– написал Барак Обама.

Он отметил, что его бабушка родилась в африканской деревне и не имела образования. Однако он вспомнил, что именно она помогла ему заполнить пустоту в сердце.

"Когда я впервые путешествовал в Кению, чтобы узнать больше о моем отце, который к тому времени уже умер, именно бабушка служила мостом в прошлое, и именно ее рассказы помогли заполнить пустоту в моем сердце", – написал 44 президент США.



Сара Обама умерла в возрасте 99 лет / Getty Images

Что еще известно о бабушке Обамы

Источник: CNN

Женщина умерла в больнице Кисуму в Западной Кении. Ранее она работала поваром британских миссионеров в Кении.

Смерть Мамы Сары – большой удар для нашей нации. Мы потеряли сильную, добродетельную женщину. Матриарха, которая объединяла семью Обамы и была символом семейных ценностей,

– заявили власти Кении.

Сара Обама помогала воспитывать отца Обамы. О ней заговорили, когда тогда еще сенатор Барак Обама в 2006 году посетил Кению. Впоследствии Барак бывал у бабушки в 2015 и 2018 годах.

Женщина была мусульманкой, как и дедушка Барака. Поэтому ее похоронят по мусульманским традициям.

Читайте также Мишель и Барак Обама вакцинировались от коронавируса