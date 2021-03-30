"Удар для нации": умерла бабушка Барака Обамы
Умерла 99-летняя бабушка Барака Обамы. Женщины не стало 29 марта в больнице Кисуму в Западной Кении. Сара Обама была третьей женой дедушки Барака Обамы по отцовской линии.
Источник:фейсбук Барака Обамы
Барак Обама написал, что семья оплакивает потерю бабушки Сары Огвел Оньянго Обамы. 44 президент США вспомнил, что ее "многие ласково называют "Мама Сара", а мы – называли Дани или бабушка".
Ранее Вслед за мужем: умерла жена киборга Гофмана
Нам очень ее будет не хватать, но мы с благодарностью вспомним ее длинную и удивительную жизнь,
– написал Барак Обама.
Он отметил, что его бабушка родилась в африканской деревне и не имела образования. Однако он вспомнил, что именно она помогла ему заполнить пустоту в сердце.
"Когда я впервые путешествовал в Кению, чтобы узнать больше о моем отце, который к тому времени уже умер, именно бабушка служила мостом в прошлое, и именно ее рассказы помогли заполнить пустоту в моем сердце", – написал 44 президент США.
Сара Обама умерла в возрасте 99 лет / Getty Images
Что еще известно о бабушке Обамы
Источник: CNN
Женщина умерла в больнице Кисуму в Западной Кении. Ранее она работала поваром британских миссионеров в Кении.
Смерть Мамы Сары – большой удар для нашей нации. Мы потеряли сильную, добродетельную женщину. Матриарха, которая объединяла семью Обамы и была символом семейных ценностей,
– заявили власти Кении.
Сара Обама помогала воспитывать отца Обамы. О ней заговорили, когда тогда еще сенатор Барак Обама в 2006 году посетил Кению. Впоследствии Барак бывал у бабушки в 2015 и 2018 годах.
Женщина была мусульманкой, как и дедушка Барака. Поэтому ее похоронят по мусульманским традициям.
Читайте также Мишель и Барак Обама вакцинировались от коронавируса
Поделиться новостью