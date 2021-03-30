"Удар для нації": померла бабуся Барака Обами
Померла 99-річна бабуся Барака Обами. Жінки не стало 29 березня у лікарні Кісуму в Західній Кенії. Сара Обама була третьою дружиною дідуся Барака Обами по батьківській лінії.
Джерело:фейсбук Барака Обами
Барак Обама написав, що родина оплакує втрату бабусі Сари Огвел Оньянго Обами. 44 президент США пригадав, що її "багато хто ласкаво називає "Мама Сара", а ми – називали Дані або бабуся".
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Нам дуже її не вистачатиме, але ми з вдячністю згадаємо її довге і дивовижне життя,
– написав Барак Обама.
Він зазначив, що його бабуся народилась в африканському селі та не мала освіти. Проте він пригадав, що саме вона допомогла йому заповнити порожнечу в серці.
"Коли я вперше подорожував до Кенії, щоб дізнатися більше про мого батька, який на той час уже помер, саме бабуся служила мостом у минуле, і саме її розповіді допомогли заповнити порожнечу в моєму серці", – написав 44 президент США.
Сара Обама померла у віці 99 років / Getty Images
Що ще відомо про бабусю Обами
Джерело: CNN
Жінка померла у лікарні Кісуму в Західній Кенії. Раніше вона працювала кухаркою британських місіонерів у Кенії.
Смерть Мами Сари – великий удар для нашої нації. Ми втратили сильну, доброчесну жінку. Матріарха, який об’єднував сім'ю Обами і був символом сімейних цінностей,
– заявила влада Кенії.
Сара Обама допомагала виховувати батька Обами. Про неї заговорили, коли тоді ще сенатор Барак Обама у 2006 році відвідав Кенію. Згодом Барак бував у бабусі в 2015 та 2018 роках.
Жінка була мусульманкою, як і дідусь Барака. Тому її поховають за мусульманськими традиціями.
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