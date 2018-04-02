Умерла экс-супруга Нельсона Манделы
На 81 году жизни умерла бывшая жена Нельсона Манделы – Винни, которая была одной из участниц южноафриканской кампании против апартеида.
Об этом пишет ВВС.
Пара поженилась в 1958 году. У них родились две дочери Зенана и Зинджи. В 1996-м пара рассталась.
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Винни Мандела была ведущим противником "белой" власти на протяжении многих лет, когда Нельсон сидел в тюрьме.
Источник: 24 Канал
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